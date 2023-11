La società azzurra poco fa ha emesso un comunicato in merito all’infortunio a Tommaso Baldanzi:

Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21.

La speranza è che il giocatore possa recuperare durante la sosta per le Nazionali per poi rivederlo in campo alla ripresa del campionato contro il Sassuolo.