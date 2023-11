Dodicesimo turno di campionato e per gli azzurri è arrivato il momento di andare a trovare i campioni d’Italia. Partita molto difficile che si colloca dopo la brutta prestazione di Frosinone, ma l’Empoli ha già dimostrato che queste possono essere le partite giuste per rialzarsi. Vediamo le ultime:

In casa azzurra non ci si attendono novità dal modulo di partenza che sarà ancora il 4-3-2-1. Ci si attende invece il ritorno di Ebuehi e Cacace nelle due posizioni da terzino. Sicurezza sarà il rientro di Maleh dopo il turno di squalifica, da capire invece se in cabina di regia andrà ancora Grassi o ci potrà essere spazio per Ranocchia. Marin dovrebbe essere la mezzala destra ma Kovalenko cresce di condizione e scalpita. Non ci sarà invece il rientro da titolare di Tommaso Baldanzi, anzi, il fantasista sarà non convocato per il problema alla caviglia che si è riacutizzato. Rispetto a Frosinone si dovrebbe vedere Cambiaghi dall’inizio. Caputo terminale offensivo, Destro torna tra i convocati

Gli indisponibili sono: Pezzella, Walukiewicz, Baldanzi

Mister Andreazzoli ha visto in settimana dei miglioramenti ed ha gran voglia di misurarsi contro il Napoli.

Rudi Garcia prepara la sfida di domenica ai toscani, dovendo fare ancora a meno di Victor Osimhen che spera di rientrare con l’Atalanta. Il dubbio è Rrahmani, che tuttavia salterà il recupero Kosovo-Israelee. Nel 4-3-3 del tecnico spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui, in mediana verso la conferma il terzetto titolare con Lobotka-Anguissa-Zielinski. Anche in attacco difficile ipotizzare stravolgimenti: Politano a destra, Kvara a sinistra e Raspadori ancora.

Il tecnico del Napoli non ha parlato alla vigilia della sfida di domani.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

4-3-2-1: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo.