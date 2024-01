La sconfitta di Verona è di quelle che pesano, in termini di classifica sull’oggi e sulla possibile economia del futuro. E la sconfitta di Verona si va ad aggiungere ad una lunga lista di risultati che non possono certo far sorridere, basti pensare che da dopo la clamorosa vittoria di Napoli l’Empoli ha collezionato soltanto tre punti, figli di tre pareggi. Da quella gara in avanti nessuna squadra ha fatto peggio degli azzurri guardando ai risultati ed ai punti. Certo, la squadra non ha mai dato segni di resa o di essere in totale balia dell’avversario (se escludiamo l’Atalanta ed il primo tempo con il Milan) ma questo oggi consola il giusto e l’onesto.

Legittimo dunque che ci si possa fermare un attimo a fare delle riflessioni e delle considerazioni, soprattutto in un momento in cui si devono anche prendere delle decisioni in termini di mercato. Dalla gestione Andreazzoli poteva essere legittimo aspettarsi un qualcosina in più, e sicuramente se lo aspettava anche la società, nonostante il suo impatto sia stato positivo visto che dal suo arrivo alla gara con il Napoli si viaggiava ad una media di 1,11 punti. La giornata di domani, quella di totale riposo, dovrebbe essere quella in cui il club deciderà se portare avanti il progetto tattico con Andreazzoli o, eventualmente, fare scelte diverse. Martedì, al primo allenamento vero in vista del Monza, ci sarà colui che arriverà almeno a quella gara.

La società al momento è in silenzio, e non siamo riusciti ad avere (se dovesse arrivare ve ne daremo conto) una dichiarazione ufficiale da parte del club. La sensazione però è che non ci siano particolari stravolgimenti e che, proprio in relazione ad un mercato che potrebbe dare ad Andreazzoli una squadra più nelle sue corde, si voglia andare avanti cosi. Ovviamente dovessero arrivare particolari informazioni al riguardo, cercheremo di essere tempestivi nel riportarle. Da evidenziare però che non trovano, almeno ad oggi, riscontro le notizie che vorrebbero uno Zanetti già ricontattato dalla società.