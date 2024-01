Arriverà l’attaccante ed arriverà il giocatore che è già chiacchierato da alcuni giorni. L’Empoli sta definendo la chiusura per il prestito di Alberto Cerri che nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo. Empoli e Como hanno praticamente trovato l’accordo che, come detto si baserà su un prestito fino alla fine della stagione, poi per l’Empoli ci sarà la possibilità di riscattare il giocatore con una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

Cerri, nonostante sia finito ai margini del Como in questa stagione, è attaccante che ha sempre fatto i suoi gol, e sicuramente il ritorno in serie A sarà per lui un grande stimolo. E’ chiaro che si tratta di una scommessa, ma il giocatore ha quelle caratteristiche che la società sta cercando per aumentare lo spessore del reparto offensivo. E’ chiaro che l’Empoli, soprattutto nel mercato di gennaio, e soprattutto non potendo fare operazioni onerose, deve andare su profili che abbiano voglia di riscatto e che rientrino in una determinata fascia.

Come detto siamo praticamente ai dettagli, i prossimi giorni dovrebbero portare alla fumata bianca.