Filippo Ranocchia ha di fatto terminato la sua breve esperienza in azzurro. Il giocatore, salvo sorprese che non ci attendiamo, domani non sarà a disposizione del tecnico azzurro ma dovrebbe già indossare la casacca rosanera. Da Palermo ci dicono che il giocatore dovrebbe arrivare in giornata nel capoluogo siciliano. Empoli e Juventus, attuale proprietaria del cartellino, dovrebbero aver già fatto tutte le carte per il fine prestito dell’ex Monza. Il mancato impiego a Verona è stato ulteriormente indicativo.

Una decisione che pare essere stata “imposta” dalla Juventus. Il giocatore, stando a quello che ci era stato detto fino a poco fa, aveva l’apprezzamento sia del club di Monteboro che del tecnico, ed onestamente il suo non pareva essere un nome sulla lista dei partenti. Ovviamente siamo pronti a raccogliere qualsiasi dichiarazione ufficiale che la società voglia rilasciare a riguardo. Ranocchia, come detto, dalla Juve passerà al Palermo che lo va ad acquistare a titolo definitivo per una cifra di circa 4 milioni.

Da capire, adesso, se l’Empoli andrà sul mercato per un nuovo elemento da posizionare in cabina di regia, o si troverà una soluzione interna.