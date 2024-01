Che il grande tallone d’Achille dell’Empoli 2023/24 sia quello gol, è anche banale da dire. La squadra fa estrema fatica in fase di concretizzazione, con anche pochi tiri nello specchio della porta rispetto a quanti effettuati nella totalità. Undici gol messi a segno fin qui sono davvero pochi, tra l’altro andando in gol in meno della metà delle partite giocate; otto. Nella storia dell’Empoli in serie A soltanto una volta si è fatto peggio, dopo venti gare, ed in un’altra occasione troviamo lo stesso score. Due annate dai risvolti diversi.

L’annata in cui sono arrivati meno gol dopo venti gare giocate è stata la storica prima serie A, quella del 1986-87. In quell’annata, alla ventesima giornata furono messi a segno dieci gol, grazie anche al successo per 2-0 contro il Torino arrivato proprio alla partita numero venti. Vero che quel campionato era a sedici squadre, con la vittoria che valeva due punti, ma alla fine quell’Empoli riuscì a staccare il biglietto della salvezza. Il risultato che invece ad oggi è paritario è quello della non felice stagione 2016-17 sotto la guida di Martusciello. Dopo venti partite giocate, la prima di ritorno anche in quel caso, l’Empoli aveva messo a segno gli stessi undici gol.

Quell’Empoli, come sappiamo, non riuscì a salvarsi, ma alla ventesima era messo meglio di questo attuale. I punti infatti erano diciotto con tre squadre che stavano sotto in classifica. Va da se, che in tutte le altre stagioni disputate in serie A, indipendentemente dal risultato finale, l’Empoli dopo venti giornate aveva sempre fatto più di undici gol.