La squadra riprenderà già oggi il lavoro con il consueto scarico del giorno dopo, domani sarà osservato il giorno di riposo. Saranno da valutare le condizioni dei tanti giocatori assenti ieri a Verona, su tutti c’è un punto interrogativo sull’entità e la durata dei problemi. Conosceremo quindi meglio la situazione dopo la seduta di martedì, la prima vera rivolta alla prossima gara, quella con il Monza. Ed anche quella con i brianzoli diventa una partita da non sbagliare, con il risultato come unico punto di vista e di giudizio, perché poi di gare ce ne sarà una meno e tutto diventerà sempre più difficile. Di qui alla fine. Ed il risultato, come avevamo detto alla vigilia della gara veneta, è anche l’unico metro con cui misurare emotivamente la partita persa ieri. Certo, rivedendo e rileggendo la gara non si può dire che la squadra non ci abbia provato, che non ci sia stata volontà, che non ci sia stato impegno. I numeri complessivi della partita (salvo uno che poi citeremo, risultato a parte) dicono chiaramente come dal Bentegodi sarebbe dovuto uscire più giustamente il segno X. Un pareggio che avrebbe, in parte, lenito i non pochi pensieri nebulosi che stanno attraversando la testa di tutti gli sportivi azzurri. Questo va detto, era doveroso, perché alla buona fede della squadra, alla buona fede del lavoro, crediamo. Senza se e senza ma. Però, come già scritto anche ieri “a caldo”, questo da una parte potrebbe essere leggero conforto, ma dall’altra potrebbe rendere ancora più grave la situazione. Si, perché se tu davvero ci mette il massimo, se tu davvero hai dato tutto quello che avevi, ed alla fine la perdi, alla fine fai solo un tiro nello specchio contro i sette degli avversari, non dai mai la vera sensazione di essere pericoloso…beh non c’è da essere molto sereni. Si, anche le assenze potrebbero essere un parziale alibi, come ha voluto ribadire Andreazzoli nel dopo gara, ma non ci dimentichiamo che anche il Verona vive una situazione – per altri versi e discorsi – non semplice. Le domande fatte a Baroni nel post gara erano rivolte più che alla vittoria (e parliamo di tre punti pesanti) a quello che si sta vivendo tra mercato e contestazione. Per farvi capire. L’Empoli aveva un obbligo, con il Verona lo aveva, e questo non è stato compiuto. C’è davvero poco altro da aggiungere, c’è solo da attaccarsi al futuro, alla speranza che il mercato possa dare maggiore qualità e peso alla squadra – Zurkowski nel suo piccolo ha già fatto intravedere qualcosa – con le tante partite ancora da giocare che non al momento non ci possono creare condanna certa. C’è poco altro da voler evidenziare in un pezzo che cerca, il giorno dopo, di analizzare vari aspetti e temi della partita giocata. Bisogna che tutti, a tutti i livelli, diano qualcosa in più, come l’ambiente ha saputo fare fino ad adesso. Non possiamo non raccontare come i supporters azzurri, quelli presenti ieri al Bentegodi (anche se con qualche mugugno a fine gara) abbiano incoraggiato la squadra fino alla fine, consci che non c’è da dare nessuna carota, ma che il bastone adesso potrebbe essere arma ancor più deleteria per un gruppo che appare fragile e senza una vera leadership. Non volendoci soffermare più di tanto adesso, vedremo anche se la società farà delle riflessioni in merito alla guida tecnica (arrivano voci esterne su questo, ma noi aspettiamo di sentire il club), e vedremo quello che nei prossimi giorni cambierà a livello di rosa, tra uscite ed entrate. Al momento c’è dispiacere, preoccupazione e smarrimento anche verso un club che si pone come sempre più lontano e sempre più distante. Non può più essere bastante raccontare di come la squadra si sia espressa bene e di come si sia applicata (almeno quello), adesso serve la ciccia, servono i punti, perché poi domani non si racconterà di come l’Empoli a Verona avesse meritato il pari, ma si racconterà che con il Verona si sono fatti zero punti e quel decantato – troppo – appuntamento con la storia si è rivelato un “bidone”.

Andreazzoli, vista soprattutto l’assenza di Baldanzi decide di passare al 4-3-3. Manda in campo dall’inizio Shpendi perchè Destro (che era titolare nelle note, si aggiunge agli indisponibili), supportato a destra da Gyasi (invece di Cancellieri, entrato bene contro il Milan) e a sinistra da Cambiaghi. In mezzo Fazzini vince il ballottaggio con Zurkowski. Ancora una volta però gli azzurri incassano gol in avvio, come già successo in due delle tre precedenti uscite. Sugli sviluppi di un corner Walukiewicz si perde Djuric e l’incornata del centravanti scaligero sbatte sulla parte inferiore della traversa e rimbalza al di là della linea di porta prima di tornare in campo, come indica l’orologio della “gol line tecnology“ al polso di Doveri. Colpiti a freddo gli azzurri hanno comunque una buona reazione sfiorando subito il pari con Shpendi, provvidenziale la chiusura in corner di Magnani sull’imbucata di Gyasi dopo un errore in uscita del Verona.Poi per alcuni minuti la squadra di Andreazzoli fatica ad usicre in maniera pulita dalla propria metà campo, ma anche l’Hellas non impensierisce più Caprile, se non con un cross sbagliato di Tchatchoua che costringe l’estremo difensore ex Bari ad alzare la palla sopra la traversa. Così crescono Grassi e compagni che arrivano con una certa facilità in area, dove iniziano invece i problemi perché Montipò non deve compiere nemmeno una parata: prima Gyasi viene murato da Doig, poi Cambiaghi si accentra bene ma calcia male e infine una punizione di Grassi dal limite finisce di un soffio a lato alla sinistra di Montipò. E la ripresa purtroppo si apre come la prima frazione: Caprile mette una pezza con i piedi alla percussione di Serdar, ma complice una deviazione con la schiena di Grassi, non può nulla sulla conclusione da fuori di Ngonge. Siamo all’11’. L’Empoli, però, non molla e ha la fortuna e la bravura di riaprire subito la partita con l’ultimo arrivato, quello Zurkowski che aspettava da due anni di rivestire la maglia azzurra: perfetto il suo colpo di testa sul cross di Bereszynski. Il Verona si spaventa ed abbassa il proprio baricentro con l’Empoli che preme e va vicino al gol due volte con Gyasi e una con Cancellieri. Nel finale il Verona resta anche in dieci per l’espulsione di Duda per doppia ammonizione, ma il gioco si fa sempre più spezzettato e a parte due conclusioni da lontano di Cacace e Marin, ampiamente fuori bersaglio, gli azzurri non riescono a spaventare più gli uomini di Baroni. Così nella nebbia di Verona l’obiettivo azzurro si allontana. Non resta che lavorare, lavorare e ancora lavorare.

Saremo molto sintetici anche nel paragrafo che tocca le singole prestazioni, poichè non c’è in una situazione del genere da fare particolari elogi. Se un migliore di giornata lo vogliamo trovare, questo è sicuramente Zurkowski. Il polacco, che adesso avrà però il compito di confermarsi, battezza come meglio non potrebbe il suo terzo ritorno ad Empoli. Oltre a far vedere subito quanto un giocatore con le sue caratteristiche mancasse, è bravo nelle proposizioni ed ancora più bravo in quel colpo di testa che poteva riaprire la gara. Speriamo che il suo arrivo porti quello che si vada cerando a lungo termine. Andiamo poi ad evidenziare come le prove di Luperto e Bereszynski siano state solide, facendo il loro compito e non soffrendo più tanto, cosa che invece non possiamo dire di Walu e Cacace. Positive poi le prestazioni di Cancellieri, entrato ancora bene, e di Cambiaghi che però adesso deve provare a centrare la porta. Il resto, andando oltre l’impegno, ha fatto evidenziare diversi problemi, con soprattutto Shpendi a dimostrarsi davvero leggero per la categoria. Andreazzoli si è trovato di fronte ad un emergenza, questo è innegabile, ed ha mandato dentro la squadra che riteneva migliore. Con il senno di poi però si poteva partite con Cancellieri e Zurko dall’inizio. La gestione dei cambi è quella che doveva essere, ed anche su questo non si può imputare niente. Quello che però si deve imputare è che la squadra ha perso una partita importantissima per le economie della stagione, ed a detta sua lo ha fatto anche dando il massimo. La sua personale media punti sta scendendo sempre più, ora siamo a 0,81, e la squadra non vince da Napoli, con soli undici gol fatti ed una differenza reti di -24. Il futuro, se lo vedrà ancora in panchina (noi non pensiamo a ribaltoni in questa settimana) dovrà essere numericamente migliore, e solo questo potrà essere il viatico. Aggiungiamo anche che la squadra continua a non dimostrarsi mentalmente forte, ed il gol preso all’inizio ieri ne è ampia dimostrazione.