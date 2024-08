Riprenderà nel pomeriggio di oggi il lavoro degli azzurri agli ordini di mister D’Aversa. Si guarda al prossimo impegno di campionato, ovvero la difficile trasferta di Roma contro quei giallorossi con cui – pochi mesi fa – abbiamo festeggiato la salvezza. Sarà un’altra Roma, sarà un’altra partita. Non ci attendiamo particolari novità in relazione alla gara che sarà, né da un punto di vista tattico, né di formazione. Per adesso si va avanti con il 3-4-2-1, sarà tra qualche settimana che, probabilmente si tornerà ad un 4-3-3. Anche a livello di undici di partenza non sono attese novità, sia perché non recupera nessuno dall’infermeria, sia perché Grassi sarà ancora squalificato.

La formazione di partenza vista contro il Monza può essere considerata come la migliore al momento. Difficile, in questo momento, pensare anche ad un impiego maggiore di Solbakken, anche se questa settimana la farà completa con la squadra. Settimana importante anche per tornare a vedere il miglior Maleh. Dovessero arrivare volti nuovi dal mercato, lo scopriremo giorno per giorno, sarà altrettanto difficile pensare ad un impiego dall’inizio. L’unico ballottaggio potrebbe essere tra Pezzella e Cacace lungo la corsia sinistra, ma l’ex Parma sta bene e sembra godere di solida fiducia.

Squadra in campo stasera alle 18:00, poi tutti allenamenti mattutini. A porte chiuse quelli di venerdi e sabato.