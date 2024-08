Uno dei movimenti in entrata che l’Empoli sicuramente farà, è in mezzo al campo. Di nomi ne sono stati fatti diversi, tutti verificati e tutti di forte interesse. Ma per adesso niente si è mosso per vari motivi. Ecco che allora spunta un nuovo nome sul quale a Monteboro si stanno facendo serie riflessioni. Si tratta di un giocatore esperto, trentenne, francese, con esperienze in Italia nel Milan e nel Napoli per un totale di 80 presenze, tre gol due assist. Il nome è quello di Tiemouè Bakayoko. Il giocatore è reduce dall’esperienza in Francia nel Lorient.

Bakayoko si sarebbe svincolato dal club francese e quindi per l’Empoli l’operazione potrebbe essere più snella. Stando a quanto raccolto nella serata di ieri, il ds Gemmi starebbe valutando quelli che potrebbero essere i costi legati al contratto e nei prossimi giorni verrà data una risposta al suo entourage. Bakayoko sarebbe volenteroso nel tornare in Italia e quella di Empoli sarebbe una destinazione gradita. Come detto, si parla di un giocatore con grande esperienza e con un curriculum davvero invidiabile. Centrocampista centrale pure, sarebbe l’identikit perfetto rispetto a cosa si va cercando.