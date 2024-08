Stando a quanto riportato poco fa dagli attenti colleghi di Sky Sport, ci sarebbe un altro nome verso il quale si starebbero concentrando le attenzioni della dirigenza azzurra in questa sessione di calciomercato. Per la precisione, si tratta di un keniota, classe 2004: Timothy Ouma.

Parliamo di un centrocampista centrale che all’occorrenza può anche essere impiegato come trequartista. Attualmente Ouma, gioca nel campionato svedese e precisamente con la maglia dell’Elfsborg. È un nome assolutamente a sorpresa rispetto agli agli altri che sono sotto la lente di ingrandimento per quella medesima posizione. Giocatore con onestamente poca esperienza in campionati di maggior prestazionalità come quello italiano. Per lui ad oggi ci sono due presenze con la nazionale maggiore del suo paese. Del calciatore in questione sappiamo dir ben poco, sicuramente il club (se veramente c’è interesse) avrà le sufficienti informazioni.

Come sempre, in questi casi, sarà il tempo a farci capire meglio.