Pietro Accardi ha vinto il “Premio Maestrelli” come miglior direttore sportivo della stagione sportiva 2023/24. Un premio vinto come dirigente dell’Empoli. Un premio meritato che chiude un ciclo davvero importante, quello di Pietro con la nostra società. E’ bene evidenziare che il peggior risultato sportivo, con Accardi nella nostra dirigenza, resta il settimo posto (eliminati ai quarti del playoff dal Chievo) della stagione 2019-20. Di contro sono davvero tani i risultati riportati sotto la sua guida, non ultimo quella della terza salvezza consecutiva.

Accardi ha ricevuto il premio prima della gara che la Samp ha giocato domenica sera a Frosinone. Pietro Accardi è stato dirigente azzurro dal 2014 – prima come team manager, poi come DS – fino allo scorso giugno, quando ha rescisso il contratto in essere. Ha lavoro assieme a Marcello Carli, Pecini e Butti. Dal 2019 ha operato come unico responsabile del marcato, affiancato da Colucci come suo collaboratore.