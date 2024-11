Prestigioso riconoscimento per il Ds azzurro Roberto Gemmi che ieri sera è stato premiato al “Gran Galà Calcio” del calcio italiano come giovane Direttore Sportivo dell’anno. La cerimonia si è tenuta a Villa Egidio a Latina ed è riservata ai migliori atleti e dirigenti della stagione calcistica 2023/2024.

Roberto Gemmi è arrivato la scorsa estate a Empoli dal Cosenza per sostituire Pietro Accardi passato alla Sampdoria in quella che è la sua prima stagione in Serie A. L’obiettivo, fin dal suo arrivo, era quello di coniugare la sostenibilità economica alla competitività sportiva, un operazione per niente facile nel calcio di oggi ma che Gemmi sembra esserci riuscito in pieno visti i risultati sul campo ottenuti dagli azzurri in questa prima parte di stagione.