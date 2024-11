Il difensore azzurro Ardian Ismajli sarà impegnato con la Nazionale albanese questa sera nella gara di Nations League contro l’Ucraina. Ieri ha parlato in conferenza stampa affrontando anche il tema del suo futuro.

“Non mi piace parlare di mercato quando sono in Nazionale, qui rispondo solo a domande relative all’Albania. Posso soltanto dire che aspetterò il mese di gennaio per prendere una decisione, poi vedrò cosa accadrà”.

Sulla gara con l’Ucraina

“Puntiamo alla vittoria anche se sappiamo non dipenderà solo da noi, fondamentale sarà il risultato dell’altra gara tra Repubblica Ceca e Georgia. Dovbyk? Non è un avversario facile, ha qualità. Abbiamo analizzato tutto e faremo del nostro meglio per limitarlo. Non abbiamo paura, nelle ultime partite abbiamo fatto bene in difesa”.

L’ultima volta avete battuto l’Ucraina a sorpresa e tu hai segnato, speri in un altro scenario simile?

“Il mio dovere è difendere, se ci sarà la possibilità, perché no. Spero che gli attaccanti segnino, perché io no. Importante è la squadra, importante è la vittoria, chi segna non è un problema”.

Quali sono le caratteristiche della tua squadra che possono renderti più forte?

“Il nostro pubblico ardente è l’arma in più. Ogni avversario ha la pressione su di sè. Dobbiamo vincere, fare il nostro lavoro e poi aspettare il risultato della prossima partita. Possiamo arrivare anche ai play-off”.

