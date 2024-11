Clamorosa svolta in casa Genoa. Nella mattinata di oggi è stato esonerato Alberto Gilardino. Il nuovo allenatore sarà Patrick Vieira, che in estate aveva concluso la sua esperienza in Francia allo Strasburgo e si appresta a tornare in Italia per la prima avventura su una panchina di Serie A.

Gilardino lascia la squadra con 10 punti conquistati dopo dodici giornate.