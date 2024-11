L’ad della Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato durante il Social Football Summit in corso allo Stadio Olimpico anche sul tema stadi italiani. Queste le sue parole:

“La Premier League era dietro la Serie A negli anni passati, ma come sistema quando eravamo ai vertice non abbiamo investito su estero e creazione di una lega forte. Ora abbiamo riattivato il sistema, ma in ritardo. Gli stadi sono il gap vero con la Premier. Per fortuna stiamo iniziando a cambiare, il pubblico c’è, gli impianti sono sempre pieni e resto ottimista per il futuro perché il lavoro grosso di impostazione è stato fatto per raggiungere la Premier. Ora dobbiamo mettere a terra i progetti e cercare di recuperare terreno”.