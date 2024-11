Doppia vittoria per Liberato Cacace con la Nuova Zelanda nelle qualificazioni ai mondiali, Nations League amara per Ismajli e l’Albania, doppio successo in Elite League anche per Ismael Konate con l’Italia Under 20; questi gli azzurri che sono stati impegnati con le rispettive nazionali negli ultimi giorni.

Partendo dal primo, Liberato Cacace e la Nuova Zelanda hanno vinto entrambe le sfide di qualificazione alla fase finale dei Mondiali del 2026 in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. La nazionale neozelandese ha prima battuto 8-1 Vanuatu e poi 8-0 Samoa, chiudendo il girone al primo posto a punteggio pieno (il terzo turno si disputerà nel marzo 2025 con le quattro squadre provenienti dai gironi che si affrontano in due semifinali e una finale per decretare la squadra oceanica qualificata alla fase finale).

Proseguendo con Ardian Ismajli, la sua Albania ha prima pareggiato 0-0 contro la Cechia e poi perso 2.1 in casa contro l’Ucraina, chiudendo il girone all’ultimo posto, a quota 7 punti e retrocedendo in Lega C di Nations League.

Infine, sette gol e sei punti in cinque giorni in Elite League per Ismael Konate e l’Italia Under 20 di Bernardo Corradi che prima hanno superato 3-2 la Polonia e poi battuto anche la Romania, 4-1 al Viola Park.

Empoli Fc