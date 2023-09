Si torna a giocare dopo una settimana di stop per via delle nazionali. Gli azzurri sono attesi all’Olimpico dalla Roma di Mourinho che al momento ha un solo punto in classifica. Gara difficile in un campo sempre avverso, ma gli azzurri hanno voglia di riscattare la falsa partenza magari proprio con un’impresa. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va a dar continuità a quel 4-3-3 che è stato sdoganato nell’ultima di campionato. Come scritto già in settimana ci sono alcuni dubbi di formazione, soprattutto in difesa ed a centrocampo. Detto che potrebbe non essere da escludere che ci si ripresenti in campo con il medesimo undici che ha affrontato la Juventus, proprio rispetto a quella gara potrebbero esserci le variazioni di Cacace in difesa e di Bastoni in mediana. Da capire anche come sono rientrati alcuni nazionali, per esempio non sarebbe da escludere il vedere in cabina di regia Grassi per Marin. Davanti non dovrebbe cambiare niente anche se Cancellieri, in quest’ultimo periodo di lavoro, ha lanciato messaggi importanti. Maldini non recupera ed è fuori.

Gli indisponibili sono: Caprile, Maldini

Mister Zanetti conferma la crescita vista nelle due settimane di pausa e nella gara di domani si aspetta una crescita in termini prestazionali.

Sarà un 3-5-2 quello che manderà in campo Mourinho domenica sera. Il tecnico romanista perde il capitano, Pellegrini, ma ritrova Dybala che partirà assieme a Lukaku. Dubbio per quanto riguarda l’esterno sinistro di centrocampo, dove al momento El Shaarawy sembra essere in vantaggio su Zalewski. Altro ballottaggio della vigilia, quello tra Aouar e Paredes: l’ex Empoli potrebbe partire dalla panchina. Da capire se Renato Sanches potrà essere del gruppo. Gli altri assenti nelle fila giallorosse sono: Abraham e Kumbulla.

Il tecnico Mourinho non ha parlato nel momento in cui andiamo online. Nel caso, come sempre, vi riporteremo le sue parole.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Rui Patricio; Ndicka, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

4-3-3: Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.