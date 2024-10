Riprenderà sabato prossimo il campionato di Serie A con i primi anticipi della 7a giornata. Al momento in testa alla classifica il Napoli di Conte con 16 punti davanti all’Inter con 14 e Juve, Lazio e Udinese con 13. In coda grande bagarre con diverse squadre racchiuse in pochissimi punti.

Questo il programma della 7a giornata:

COMO-PARMA Sabato 19/10 ore 15:00

GENOA-BOLOGNA Sabato 19/10 ore 15:00

MILAN-UDINESE Sabato 19/10 ore 18:00

JUVENTUS-LAZIO Sabato19/10 ore 20:45

EMPOLI-NAPOLI Domenica 20/10 ore 12:30

LECCE-FIORENTINA Domenica 20/10 ore 15:00

VENEZIA-ATALANTA Domenica 20/10 ore 15:00

CAGLIARI-TORINO Domenica 20/10 ore 18:00

ROMA-INTER Domenica 20/10 ore 20:45

VERONA-MONZA Lunedì 21/10 ore 20:45