Partita importantissima quella che si giocherà domani sera a Salerno, dove torna da ex per la prima volta Davide Nicola. Punti preziosi in palio, una grandissima opportunità per la squadra azzurra che, vincendo, oltre ad una grande boccata d’ossigeno potrebbe “uccidere” definitivamente la prima delle tre che servono per salvarsi. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si andrà avanti con il 3-4-2-1 e la formazione iniziale non dovrebbe discostarsi di molto dalle ultime viste in partenza di gara. C’è da sostituire lo squalificato Walukiewicz, e la scelta ricadrà su uno tra Bereszynski e Cacace. Il polacco sembra essere in vantaggio, con quindi Gyasi ad agire a destra, dovesse andare dietro il neozelandese ecco che Gyasi si sposterebbe a sinistra. Non dovrebbe cambiare niente per la altre posizioni con il dubbio in avanti tra Cerri e Niang. Bastoni sarà nuovamente a disposizione.

Gli indisponibili sono: Caputo, Ebuehi, Marin.

Mister Nicola non vuol classificare per importanza la gara ma vuole continuare il percorso di crescita.

Sarà un 3-4-2-1 anche quello che manderà in campo Pippo Inzaghi. Dia dovrebbe essere il prescelto per andare davanti, a supporto si muoveranno Candreva e Kastanos. Pochi dubbi anche in difesa dove si muoveranno Pierozzi, Boateng e Pellegrino. In mezzo invece ci sono un paio di dubbi: il primo è tra Maggiore e Coulibaly, il secondo tra Bradaric e Legowski. Non saranno del match per indisponibilità Fazio, Pasalidis e Gyomber. Potrebbe già essere in panchina l’ultimo arrivato, Manolas.

Il tecnico Inzaghi non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

3-4-2-1: Caprile; Ismajli, Bereszynski, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.