A diciotto gare dal termine della stagione, è legittimo iniziare a chiedersi quanti punti serviranno per salvarsi. A quale quota sarà la certa salvezza. Ovviamente non esiste una risposta scientifica, la storia però potrebbe venirci incontro andando a rileggere tutte le passate stagioni a venti squadre. Facendo una media tra tutti i punteggi salvezza, si evince che quota 36 potrebbe essere quella della sicurezza, e guardando alle ultime diciannove stagioni, soltanto in sette di queste sono serviti più di 36 punti strappare la salvezza. Stando a questo, verrebbe da dire che agli azzurri servirebbero 23 punti nel girone di ritorno, situazione difficile ma fattibile visto che sia Andreazzoli nel 21/22, che Zanetti nel 22/23, sono riusciti a fare più punti nel corso di un girone; per entrambi però è stato quello di andata.

La stagione in cui sono serviti più punti per salvarsi è stata la prima a venti squadre, ovvero la 2004/05, dove sono necessitati 42 punti. La salvezza con la quota più bassa si è invece verificata due anni fa (2021/22) dove sono bastati 31 punti per restare in serie A. Nelle ultime tre stagioni, per essere precisi, non siamo mai dovuti arrivare a quota 35 per restare in serie A. Una delle ultime stagioni con una quota salvezza alta è stata la 2018/19, dove con 38 punti – come successo proprio agli azzurri – si è retrocessi in serie B. Numeri che, come detto, vanno letti con il giusto peso ma numeri che devono far capire come il cammino azzurro in questo girone di ritorno dovrà essere altamente performante.