Sarà il Sig. Giua di Olbia l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica in casa contro il Monza.

Il fischietto sardo ha diretto cinque gare nell’attuale campionato di serie A, ma trova per la prima volta sia Empoli che Monza. L’ultimo incrocio di Giua con gli azzurri risale al febbraio dell 2023 quando pareggiammo in casa contro lo Spezia. In totale sono quattro i precedenti tra l’olbiese e l’Empoli, il bilancio per gli azzurri è di una vittoria e tre pareggi. Sei quelli con il Monza ed il bilancio brianzolo è di tre vittorie e tre pareggi. Le due squadre più abitrate da Giua sono Cremonese e Lecce con quattordici partecipazioni. L’ultima gara diretta è stata Genoa-Torino 0-0. Al VAR ci sarà Irrati di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

ROMA – H. VERONA Sabato 20/01 h.18.00

SACCHI

CAPALDO – AFFATATO

IV: MASSIMI

VAR: PAIRETTO

AVAR: VALERI

UDINESE – MILAN Sabato 20/01 h.20.45

MARESCA

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: BARONI

VAR: ABISSO

AVAR: IRRATI

FROSINONE – CAGLIARI h. 12.30

DIONISI

DE MEO – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: PAIRETTO

EMPOLI – MONZA h. 15.00

GIUA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

SALERNITANA – GENOA h. 18.00

ORSATO

VIVENZI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

LECCE – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

BERTI – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: ABISSO