Dopo la sconfitta di Verona, con conseguente esonero di Aurelio Andreazzoli, c’è curiosità per vedere la prima gara con il nuovo tecnico, con la speranza che possa arrivare subito una scossa. Di fronte un Monza che arriva da una concente sconfitta ma che ha ampi valori. Andiamo a vedere vantaggi e svantaggi della prossima sfida attraverso i consueti Più e Meno.

I PIÙ La prima di Nicola

La necessità di un pronto riscatto

Zurkowski che potrà essere impiegato subito I MENO Monza squadra forte che deve cancellare l’Inter

Il nostro attacco non convince e si aggiungono assenze

Situazione mentale non al meglio

Inutile dire che il match contro il Monza sia molto atteso. Nonostante il cambio in panchina ed il legittimo tempo che servirà a Nicola, l’Empoli non può permettersi di sbagliare questa partita. La speranza è che con il Monza possa arrivare subito quella scossa che in genere – almeno nel breve periodo – porta una nuova guida tecnica. Di contro ci sarà una squadra che non farà sconti e che ha grande qualità. Gara dalle tante incognite anche per alcune situazioni legate alla salute di alcuni nostri giocatori. L’Empoli ha bisogno di punti e dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo.