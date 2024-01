La sessione invernale del calciomercato ha già superato la sua metà, e ad oggi in casa azzurra si sono registrate le uscite di Maldini e Ranocchia (per questo manca ancora l’ufficialità ma è fatta) e l’arrivo di Szymon Zurkowski. Onestamente, parlando dall’esterno, la sensazione è che si sia in ritardo sulla tabella di marcia, vista anche la non felice situazione di classifica in cui gli azzurri si trovano. La speranza era che già per la gara di Verona, che è costata la panchina ad Andreazzoli, potessero esserci più rinforzi ad hoc. Chiaro che in tutto questo va poi evidenziato che l’Empoli ha cambiato tecnico, ma questo aspetto non può essere propriamente incastonato nel contesto del mercato.

La speranza è che al di là dei tempi, la società abbia le idee chiare al 100% sulle movimentazioni che vorrà fare di qui alla fine del mese. Al momento ci sono tanti punti interrogativi, e l’arrivo di un nuovo tecnico ne apre ulteriori visto che potrebbero anche cambiare le strategie tattiche. Al momento, l’unico nome spendibile in entrata resta quello di Alberto Cerri, anche se ci aspettavamo nella giornata di ieri la sua ufficializzazione. Da capire se la società, vista la partenza di Ranocchia vorrà fare qualcosa per il ruolo del regista, dove ci sarebbe sempre un piccolo spiraglio aperto per Asslani ma è molto difficile. In uscita c’è attesa per Shpendi che sembra destinato ad andare a farsi le ossa in B, ma anche la situazione di Destro (difficile però capire chi lo possa ardentemente volere) potrebbe mutare.

E’ quindi l’incertezza ciò che al momento arriva più di tutto. Servono degli adeguamenti a questa squadra e servono anche in fretta, già con il Monza dovremmo andare con gli stessi visti a Verona. Parlando sempre di sensazioni, e sperando che la scelta di Nicola si riveli davvero vincente, c’è da dire che l’upgrade che tutti vorremmo da questa squadra può arrivare da alcuni inserimenti nello scacchiere. Per quanto visto in venti partite, crediamo difficile che soltanto una scossa “mentale” con dei soli aggiustamenti tattici, possano fare la vera differenza.