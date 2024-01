Si è giocata la 20a giornata del campionato di Serie A che si è aperta con il pareggio senza grandi emozioni tra Genoa e Torino mentre il Napoli ha avuto la meglio sulla Salernitana al 96′ dopo che la squadra di Inzaghi si era portata in vantaggio con un eurogol di Candreva. Scontro salvezza determinante al Bentegodi tra Verona e Empoli che ha visto la squadra di Baroni trionfare contro un Empoli voglioso ma incapace di far male in attacco. Una sconfitta che ha portato l’esonero di Andreazzoli e l’arrivo di Nicola. L’Inter si conferma una squadra impressionante, specialmente in trasferta, e rifila 5 reti al Monza trascinata ancora una volta dai gol di Lautaro. Nelle gare della domenica continua la rimonta della Lazio che vince di misura sul Lecce e ancora più importante è la vittoria del Cagliari sul Bologna che porta la squadra di Ranieri fuori dalla zona retrocessione. Partita ricca di gol a Firenze con l’Udinese che si porta due volte in vantaggio ma la Fiorentina riesce nel finale a pareggiare. Importante successo del Milan che blinda il terzo posto in classifica mentre per la Roma è crisi con la società che ha deciso per l’esonero di Mourinho con Daniele De Rossi al suo posto. Nel posticipo del lunedì l’Atalanta travolge il Frosinone mentre la Juventus continua a vincere trascinata da un grande Vlahovic e si riporta a due lunghezze dalla capolista Inter. Davvero un duello incredibile tra le due squadre. Prossimo turno che vedrà alcune gare rinviate per gli impegni in Supercoppa Italiana di Inter, Lazio, Fiorentina e Napoli che si giocheranno in Arabia Saudita.

Questi i risultati e la classifica:

GENOA-TORINO 0-0

NAPOLI-SALERNITANA 2-1

VERONA-EMPOLI 2-1

MONZA-INTER 1-5

LAZIO-LECCE 1-0

CAGLIARI-BOLOGNA 2-1

FIORENTINA-UDINESE 2-2

MILAN-ROMA 3-1

ATALANTA-FROSINONE 5-0

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0