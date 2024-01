Gli azzurri sono tornati quest’oggi a lavoro, primo allenamento in vista della sfida di domenica contro il Monza. Quello di oggi è stato il primo allenamento diretto dal nuovo allenatore, Davide Nicola. L’ex tecnico di Crotone e Salernitana ha fatto svolgere diverse esercitazioni alla squadra, entrando subito a “gamba tese” e facendosi sentire molto. Ha ribadito più volte il concetto di dover essere più scafati (le parole erano altre) ed il suo allenamento è stato molto partecipativo, anche nei movimenti.

Ad oggi sembra esser stato ripreso in mano il lavoro che era in essere con Andreazzoli. La squadra si è messa per lo più con il 4-3-3, e quello della difesa è sicuramente una delle curiosità più forti vista la propensione del piemontese nel mettersi a tre. Sembra però, salvo poi situazioni di mercato, che sia lui a mettersi a disposizione degli attuali elementi, non propriamente idonei a difendere a tre. Con l’assenza di Baldanzi è poi logico mettere da parte il modulo con il trequartista (capire con il rientro di Tommaso quello che sarà l’indirizzo).

Per quanto riguarda l’infermeria va detto che oltre a Baldanzi erano ancora assenti sia Caputo che Destro. Si sono invece allenati per buona parte con il gruppo sia Kovalenko che Ismajli, e per i due ci sono buone sensazioni. Ha lavorato in campo anche Pezzella che sembra sempre più vicino al ritorno con i compagni. E’ presto per parlare di formazione, ricordando che contro il Monza ci sarà anche l’assenza di Cancellieri per squalifica. La squadra tornerà in campo domani. Da segnalare che quest’oggi al campo c’erano tanti tifosi curiosi. Il tecnico dovrebbe essere presentato tra venerdi e sabato, congiuntamente al pregara.