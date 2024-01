Empoli Football Club informa che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Monza, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 21 gennaio 2024 alle ore 15.00 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA DEI BIGLIETTI

Per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa).

Per i settori di Maratona Superiore i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con la sola esclusione dei punti vendita della regione Lombardia oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) con la sola esclusione per i residenti nella regione Lombardia (con autodichiarazione di residenza). La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.

Per il settore Curva Nord, i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET per i soli residenti in Toscana ed è attiva nei soli punti vendita della Regione Toscana; sempre per i soli residenti in Toscana (con autodichiarazione di residenza) sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it. La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.

Gli Under 14 (nati dal 22-01-2009) avranno diritto ad un tagliando omaggio per tutti i settori del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Per ritirare il biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri.

I biglietti del settore di Maratona Inferiore non sono in vendita in quanto il settore è esaurito in abbonamento.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

SETTORI INTERO RIDOTTO OMAGGIO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 100,00 € 80,00 SÌ POLTRONA € 75,00 € 65,00 SÌ TRIBUNA INFERIORE € 45,00 € 35,00 SÌ MARATONA SUPERIORE CENTRALE € 35,00 € 25,00 SÌ MARATONA SUPERIORE LATERALE € 20,00 € 15,00 SÌ CURVA NORD € 5,00 nd SÌ CURVA SUD OSPITI € 20,00 nd SÌ

La tariffa ridotto è valida per gli Under 18 (nati dal 22-01-2006), gli Over 65 (nati prima del 22-01-1959) e per le donne. I bambini nati dal 01/01/2019 hanno accesso gratuito allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena senza però aver diritto al posto numerato. Per acquistare un biglietto Under 14 (nati dal 22-01-2010) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli.

PUNTI VENDITA

Empoli Store di Piazza della Vittoria

Da martedì 16 a sabato 20 gennaio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Domenica 21 gennaio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Punto vendita speciale Vivaticket Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona)

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle 19:00

Il giorno gara i tagliandi saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 13.30. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 20,00 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 20 gennaio; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.