Uno dei giocatori sui quali, da tempo, diciamo che dovrà essere posta attenzione nel corso di questo mercato, è Razvan Marin. Il giocatore ha un paio di estimatori nell’alta classifica di serie B, ma adesso anche una squadra di serie A si starebbe seriamente interessando a lui. Infatti arrivano notizie di come la Salernitana avrebbe messo nel mirino il romeno classe 1996. Il club granata, stando a quanto ci arriva dalla Campania, avrebbe fatto un primo sondaggio verso l’entourage del giocatore.

Marin è da considerarsi una delle mezzali destre della squadra, e con l’arrivo di Zurkowski potrebbe anche essere ritenuto cedibile. Però si va a liberare una casella nel ruolo di play, visto che Ranocchia a breve diventerà ufficiale a Palermo. Quello del regista è un ruolo che Marin ha ricoperto e potrebbe non essere da escludere che si possa pensare a lui, nel caso non si vada sul mercato. In questo poi c’è da capire se la squadra continuerà a giocare 4-3-1-2 (o 3-3) o passerà ad un modulo più vicino alla storia di Nicola.

Tutte cose che al momento non fanno bene capire quella che può essere la posizione di Monteboro nei confronti del giocatore. Quello che però riteniamo improbabile, detto poi che ogni interesse è legittimo, e che si vadano a fare operazioni in uscita versa squadre che possono rappresentare seria concorrenza per la salvezza. Vedremo se la voce è destinata a spegnersi subito.