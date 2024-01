Arrivano notizie contrastanti sul possibile arrivo di Alberto Cerri in azzurro. La situazione, che sembrava essere già definita ed in dirittura d’arrivo, sembra aver subito un brusco stop. Premettiamo che il condizionale è d’obbligo, e ci stiamo basando su quanto ci sta arrivando in questi minuti anche da Como. Ed in questo ci sarebbero diverse tesi riguardo al fatto che il discorso sia in stallo, qualcuno aggiunge anche che possa essere saltato.

Ad onor del vero diciamo che ci attendevamo per ieri l’ufficialità dell’attaccante classe 1996, ma ad oggi non arrivano input sul fatto che questa possa essere dietro l’angolo. Questo, ed usiamo sempre il condizionale, potrebbe essere un ulteriore indizio. Ovviamente non abbiamo riscontri dai diretti interessati, società e giocatore, e non escludiamo assolutamente che sia soltanto una frenata e che poi magari l’affare (che da tempo chiacchieriamo e non solo noi) possa trovare il suo buon esito. Da capire, nel caso invece dei “problemi” ci siano, se questi arrivino per un cambio di strategia dell’Empoli o per altro.