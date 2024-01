La squadra azzurra, allenata da Davide Nicola al suo secondo giorno, si è allenata questa mattina in previsione della sfida di domenica. Da dire che oggi era in programma una doppia seduta, ma il tecnico ha deciso di spostare a domani i due allenamenti. Domenica con il Monza servirà subito una prova gagliarda da parte della squadra, ovviamente al tecnico dovrà essere dato un margine di tempo, ma purtroppo il tempo non è un fattore a favore.

Il grande dilemma è capire come questo Empoli, targato Nicola, vorrà disporsi tatticamente. Come raccontato ieri, si sta provando per lo più una sorta di 4-3-3, che non andrebbe a modificare il lavoro fatto fin qui, però le prime prove di 3-5-2 arrivano, con un terzetto difensivo composto da Luperto, Walu e Bereszynski. Cacace agisce da quinto a sinistra, con Gyasi dall’altra parte (in una posizione che potrebbe essere poi di Ebuehi). Sono prove e quindi per adesso non vogliamo sbilanciarci, non appena ci verrà data la possibilità di interagire con il tecnico cercheremo di capire di più. Da dire che non ci sono ancora certezze sui possibili rientri di Caputo, Baldanzi e Destro, mentre Kovalenko sta bene e sarà dei convocati. Assenti certi saranno Ebuehi e, per squalifica, Cancellieri.

Domani, come già detto, sarà doppia seduta con l’allenamento pomeridiano ad iniziare per le ore 15:00. Il lavoro di venerdi e sabato sarà a porte chiuse.