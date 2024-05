Si è giocata la 38a e ultima giornata di Serie A che ha emesso tutti i verdetti definitivi. A Cagliari vittoria in extremis della Fiorentina che grazie a un rigore di Arthur al 103′ batte la squadra di Ranieri e conquista matematicamente l’accesso alla prossima Conference. Commovente il saluto di entrambe le squadre e gli arbitri a Claudio Ranieri che in settimana ha dato l’addio al calcio. Il Genoa non regala niente e batte anche il Bologna con le reti di Malinovskyi e Vitinha. La Juve torna alla vittoria battendo 2-0 il Monza mentre a San Siro pareggio con tanti gol tra il Milan e la Salernitana con la squadra di Colantuono che negli ultimi minuti realizza due reti per il definitivo 3-3 finale. Grande omaggio a Stefano Pioli e Giroud e Kiaer nel giorno della loro ultima partita in rossonero. L’Atalanta prosegue il momento magico e batte 3-0 il Torino scavalcando in classifica il Bologna al quarto posto. Pari e fischi a Napoli mentre per la salvezza l’impresa la compie ancora Davide Nicola con l’Empoli che batte la Roma al 93’con Niang. A Frosinone impresa dell’Udinese e a retrocedere è proprio la squadra di Di Francesco. Pareggi a Verona e a Roma in due gare ininfluenti per la classifica.

Tutti i verdetti:

INTER Campione d’Italia e qualificato alla Champions League 2024/25

Campione d’Italia e qualificato alla Champions League 2024/25 MILAN, JUVENTUS, BOLOGNA e ATALANTA qualificate alla Champions League 2024/25

qualificate alla Champions League 2024/25 ROMA e LAZIO qualificate all’Europa League 2024/25

qualificate all’Europa League 2024/25 FIORENTINA (a meno che non vinca in Conference: in quel caso sarebbe in Europa League e libererebbe il posto Conference al Torino) qualificata alla Conference League 2024/25

(a meno che non vinca in Conference: in quel caso sarebbe in Europa League e libererebbe il posto Conference al Torino) qualificata alla Conference League 2024/25 FROSINONE, SASSUOLO E SALERNITANA retrocesse in Serie B

I risultati:

CAGLIARI-FIORENTINA 2-3

GENOA-BOLOGNA 2-0

JUVENTUS-MONZA 2-0

MILAN-SALERNITANA 3-3

ATALANTA-TORINO 3-0

NAPOLI-LECCE 0-0

EMPOLI-ROMA 2-1

FROSINONE-UDINESE 0-1

VERONA-INTER 2-2

LAZIO-SASSUOLO 1-1

LA CLASSIFICA:

1. Inter 94 punti

2. Milan 75

3. Juventus 71

4. Atalanta 69*

5. Bologna 68

6. Roma 63

7. Lazio 61

8. Fiorentina 57*

9. Torino 53

10. Napoli 53

11. Genoa 49

12. Monza 45

13. Lecce 38

14. Hellas Verona 38

15.Udinese 37

16. Cagliari 36

17. Empoli 36

18. Frosinone 35

19. Sassuolo 30

20. Salernitana 17

*: una gara in meno