Il difensore e capitano azzurro, Sebastiano Luperto, in conferenza nel dopo gara con la Roma.

Non vi siete fatti abbattere dal pareggio della Roma. Che gioia è stata?

“Una gioia immensa, abbiamo trovato emozioni magnifiche. Sono orgoglioso di tutti che lavorano per questa famiglia. Siamo stati bravi a rimanere in partita dopo il pareggio, con la testa ci eravamo, siamo stati bravi a sfruttare gli ultimi minuti”

Che tipo di salvezza è stata?

“Sicuramente delle salvezze è quella che ricorderò con maggiore affetto, perché è stato un anno di grande sofferenza. Dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia, ma anche alla famiglia Empoli. Qui mi sento a casa”.

C’è una fotografia che ricorda questa stagione?

“La fotografia è il fatto che ci siamo coesi ancora di più dopo la sconfitta con il Verona, lì c’è stato una compattezza del gruppo con l’arrivo del mister”