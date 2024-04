Dopo le gare giocate sabato, si è completata ieri la 30a giornata di Serie A che ha visto il Bologna vincere facilmente contro la Salernitana e portarsi a solo due punti dalla Juventus che è al terzo posto. Per la Salernitana manca ormai soltanto la matematica per la retrocessione. Terminano in parità i due scontri salvezza di Cagliari e Reggio Emilia e anche il Lecce ferma la Roma sul pari sfiorando più volte il gol vittoria. Nel posticipo vince l’Inter che batte 2-0 un Empoli giunto alla quarta sconfitta consecutiva. Per lo scudetto manca soltanto l’aritmetica mentre è ancora bagarre per la lotta salvezza.

Questi i risultati e la classifica:

NAPOLI-ATALANTA 0-3

GENOA-FROSINONE 1-1

TORINO-MONZA 1-0

LAZIO-JUVENTUS 1-0

FIORENTINA-MILAN 1-2

BOLOGNA-SALERNITANA 3-0

CAGLIARI-VERONA 1-1

SASSUOLO-UDINESE 1-1

LECCE-ROMA 0-0

INTER-EMPOLI 2-0