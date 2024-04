Si è giocata la 33a giornata di Serie A che si è aperta con il successo della Lazio a Genova che alimenta le speranze di Europa per la squadra allenata da Tudor e dal pareggio tra il Cagliari e la Juve. Doppio vantaggio per i sardi grazie a due rigori trasformati da Gaetano e Mina e rimonta bianconera nel secondo tempo con Vlahovic e un autorete del difensore Dossena nei minuti finali. Nelle gare del sabato fondamentali vittorie nella corsa salvezza di Empoli e Verona. Gli azzurri hanno battuto il Napoli grazie a un gol di Cerri mentre il Verona ha avuto la meglio al 93′ con un gol del difensore Coppola. Forte contestazione a fine gara dei tifosi del Napoli con cori contro squadra e società. L’Udinese ha deciso di esonerare Cioffi e prendere Fabio Cannavaro per questo finale di stagione. Nelle gare della domenica crolla il Sassuolo che perde in casa 3-0 lo scontro diretto con il Lecce e resta al penultimo posto in classifica. Per il Lecce è ormai fatta per la salvezza mentre finisce in parità la gara tra il Torino e il Frosinone. Per la squadra di Di Francesco è il quarto risultato utile consecutivo. La Fiorentina espugna Salerno nel finale con i gol di Kouame e Ikone e continua a sperare in un piazzamento valevole per l’Europa. Nel posticipo vince anche l’Atalanta a Monza con le reti di De Ketelaere e Tourè mentre per il Monza ancora a segno Maldini.

Questa sera i due big match che chiudono la giornata: Roma-Bologna e Milan-Inter, con i nerazzurri che in caso di successo saranno campioni d’Italia.

Questi i risultati e la classifica provvisoria:

GENOA-LAZIO 0-1

CAGLIARI-JUVENTUS 2-2

EMPOLI-NAPOLI 1-0

VERONA-UDINESE 1-0

SASSUOLO-LECCE 0-3

TORINO-FROSINONE 0-0

SALERNITANA-FIORENTINA 0-2

MONZA-ATALANTA 1-2

ROMA-BOLOGNA Stasera ore 18:30

MILAN-INTER Stasera ore 20:45