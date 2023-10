Si è giocata la 7a giornata di Serie A che ha visto entrambe le milanesi restare in prima posizione grazie alla vittoria dell’Inter a Salerno trascinata da un superlativo Lautaro autore di ben 4 reti e del Milan che ha sconfitto la Lazio a San Siro. Larga vittoria anche del Napoli che batte il Lecce in trasferta confermandosi in ripresa rispetto a un avvio di stagione stentato mentre la Roma torna alla vittoria battendo il Frosinone e scacciando l’ombra di una grave crisi. Brutta sconfitta dell’Empoli a Bologna con Orsolini, tripletta, in giornata di grazia. In parità senza reti il big match tra Atalanta e Juve mentre nei posticipi del lunedì colpaccio del Monza che espugna Reggio Emilia contro il Sassuolo con una rete dell’attaccante Colombo mentre la Fiorentina batte il Cagliari e sale ai piani alti della classifica.

Questi i risultati:

LECCE-NAPOLI 0-4

MILAN-LAZIO 2-0

SALERNITANA-INTER 0-4

BOLOGNA-EMPOLI 3-0

UDINESE-GENOA 2-2

ATALANTA-JUVENTUS 0-0

ROMA-FROSINONE 2-0

SASSUOLO-MONZA 0-1

TORINO-VERONA 0-0

FIORENTINA-CAGLIARI 3-0

La classifica:

INTER 18

MILAN 18

NAPOLI 14

JUVENTUS 14

FIORENTINA 14

ATALANTA 13

LECCE 11

BOLOGNA 10

FROSINONE 9

TORINO 9

SASSUOLO 9

MONZA 9

ROMA 8

GENOA 8

VERONA 8

LAZIO 7

UDINESE 4

SALERNITANA 3

EMPOLI 3

CAGLIARI 2