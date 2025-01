Si è giocata la 19a e ultima giornata di andata che si è aperta con il pareggio nello scontro diretto tra Venezia e Empoli; vantaggio dei lagunari che approfittano di un clamoroso regalo del portiere Vasquez, pareggio azzurro firmato da Sebastiano Esposito. Pari senza gol tra Verona e Udinese mentre il Napoli travolge 3-0 la Fiorentina a Firenze confermandosi ancora in testa alla classifica. Importantissimo successo del Cagliari a Monza nella corsa alla salvezza; per il Monza prosegue la grave crisi di risultati. Senza reti anche lo scontro salvezza tra Lecce e Genoa e tra Torino e Parma. Nel posticipo la Roma vince il derby e si rilancia in classifica.

Termina così il girone di andata che vede nell’alta classifica Napoli, Atalanta e Inter giocarsi lo scudetto mentre nella bassa classifica è grande bagarre con molte squadre racchiuse in pochissimi punti e soltanto il Monza un pò più staccato in ultima posizione.

Ricordiamo anche Milan, Juventus, Atalanta e Inter sono impegnate in Arabia per la Supercoppa Italiana e le loro gare di campionato sono state rinviate.

Questi i risultati e la classifica:

VENEZIA-EMPOLI 1-1

FIORENTINA-NAPOLI 0-3

VERONA-UDINESE 0-0

MONZA-CAGLIARI 1-2

LECCE-GENOA 0-0

TORINO-PARMA 0-0

ROMA-LAZIO 2-0

COMO-MILAN RINVIATA AL 14/01 ORE 18:30

ATALANTA-JUVENTUS RINVIATA AL 14/01 ORE 20:45

INTER-BOLOGNA RINVIATA AL 15/01 ORE 20:45