E’ arrivato la scorsa estate dall’Inter per giocare con continuità questa stagione di A e ci sta riuscendo in pieno tanto da essere, in questo momento, l’uomo del momento in casa Empoli. Stiamo parlando di Sebastiano Esposito, sempre più decisivo con la maglia azzurra ed è il giocatore che, da inizio dicembre, ha realizzato più gol in Serie A, cinque reti in cinque presenze.

L’8 dicembre realizzò una doppietta nella vittoria azzurra a Verona, poi a Bergamo firmò il gol su rigore del provvisorio pareggio, la settimana scorsa a segno nella gara casalinga persa con il Genoa( nella quale sbagliò un calcio di rigore)e infine il gol del pareggio di ieri a Venezia. Inoltre nella gara di Coppa Italia con la Fiorentina andò a segno per il gol che valse il pareggio per poi vincere la partita ai rigori, decisivo l’ultimo realizzato proprio da Sebastiano. Il giocatore sta dimostrando anche una qualità eccelsa nei movimenti e un ottima intesa con il compagno di attacco Colombo.

Sono 7 le reti realizzate in questo girone di andata in quindici presenze e 2 in Coppa Italia contro Catanzaro e Fiorentina. Una stagione importante quella di Sebastiano che potrebbe anche farlo entrare sotto le attenzioni per una chiamata in Nazionale.

L’Empoli ha un diritto di riscatto a fine stagione per circa 5 milioni di euro con una percentuale all’Inter in caso di futura cessione.