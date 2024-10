Si è giocata la 7a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con le vittorie di Napoli e Verona. La squadra di Conte, pur soffrendo, ha battuto un ottimo Como confermandosi da solo in testa alla classifica mentre il Verona ha avuto la meglio del Venezia sfruttando una papera del portiere Joronen. Nelle gare del sabato torna al successo l’Udinese che batte il Lecce di misura grazie a una magia su punizione di Zemura mentre è goleada Atalanta a Bergamo con il Genoa. Tripletta dell’ex Genoa Retegui. Vince anche l’Inter con una tripletta di uno strepitoso Thuram contro un buon Torino che ha giocato quasi 70 minuti in dieci uomini per l’espulsione del difensore Maripan per un brutto fallo sullo stesso Thuram. La Juventus viene fermata sul pari dal Cagliari in una gara decisa da due rigori; prima quello realizzato da Vlahovic e poi Marin nel finale per il pareggio sardo. In parità senza reti la gara tra il Bologna e il Parma mentre la Lazio infligge con un 2-1 la prima sconfitta stagionale all’Empoli; decide nel finale un grande gol di Pedro. La Roma continua a deludere e pareggia a Monza. Proteste nel finale per un netto rigore negato per fallo su Baldanzi. Nel posticipo la Fiorentina batte il Milan in una gara condizionata da 3 rigori falliti; 1 dalla Fiorentina con Kean e due dal Milan con Theo e Abraham. Adesso la sosta per le Nazionali, la Serie A riprenderà tra due settimane.

Questi i risultati e la classifica:

NAPOLI-COMO 3-1

VERONA-VENEZIA 2-1

UDINESE-LECCE 1-0

ATALANTA-GENOA 5-1

INTER-TORINO 3-2

JUVENTUS-CAGLIARI 1-1

BOLOGNA-PARMA 0-0

LAZIO-EMPOLI 2-1

MONZA-ROMA 1-1

FIORENTINA-MILAN 2-1