Siamo arrivati alla seconda sosta per gli impegni delle varie Nazionali e vi proponiamo dopo sette giornate le differenze di classifica con la passata stagione. Tra le squadre che hanno fatto registrare un maggior balzo positivo ci sono Udinese e Empoli mentre in negativo Milan e Lecce. Per quanto riguarda gli azzurri il dato che balza agli occhi è anche quello dei gol fatti/subiti rispetto allo scorso anno; nel 2023/24 dopo sette giornate 1 gol fatto e 16 subiti mentre finora 6 gol fatti e 4 subiti. Ovviamente si tratta di dati puramente statistici e molto provvisori che potranno essere ribaltati nel proseguo del campionato.

IL CONFRONTO Posizione Squadra Punti 2024/25 Differenza 2023/24 1 Napoli 16 +2 2 Inter 14 -4 3 Juventus 13 -1 4 Lazio 13 +6 5 Udinese 13 +9 6 Milan 11 -7 7 Torino 11 +2 8 Empoli 10 +7 9 Atalanta 10 -3 10 Roma 10 +2 11 Fiorentina 10 -4 12 Verona 9 +1 13 Bologna 8 -2 14 Como 8 Serie B 15 Parma 6 Serie B 16 Cagliari 6 +4 17 Genoa 5 -3 18 Lecce 5 -6 19 Venezia 4 Serie B 20 Monza 4 -5