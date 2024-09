Salta la prima panchina in Serie A. A sorpresa la Roma ha esonerato Daniele De Rossi. Evidentemente la società giallorossa non ha perdonato il difficile avvio di stagione, 3 punti in quattro partite e la brutta sconfitta interna contro l’Empoli, dopo i forti investimenti sul mercato di questa estate.

Questo il comunicato della società giallorossa:

“L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”

Nelle prossime ore la decisione sul nuovo allenatore, alcune voci vorrebbero contatti con Allegri.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00

E’ Ivan Juric il nuovo allenatore della Roma. E’ stato trovato l’accordo con tra i dirigenti giallorossi e l’allenatore croato.