Sono sedici i precedenti che legano Cagliari ed Empoli in gare giocate in Sardegna. Una sfida questa che ha visto gli albori agli inizi degli anni 50′ e che nel complesso ha visto per 8 volte vincitori i padroni di casa, 4 pareggi e 4 successi azzurri.

Il primo confronto, come detto, risale alla stagione 1950-51, girone C della serie C, con successo Cagliaritano per 1-0. Le tre vittorie azzurre risalgono alle stagioni 1951-52 (1-0), 2000-01 (3-2) e l’ultima datata 10 marzo 2002 (3-1). Il terzultimo precedente risale alla serie A di quattro anni fa, la gara termino’ 1-1 con pareggio di Vecino nei minuti finali, un pari che di fatto condanno’ il Cagliari e salvò l’Empoli. Il terzultimo precedente risale alla A 2017 fa con vittoria rossoblù per 3-2. Da dire, a dimostrazione della difficoltà storica di questa gara che in due occasioni l’Empoli ha subito un poker ed una volta addirittura una manita. Il penultimo precedente è datato gennaio 2019, la gara terminò 2-2 con gol del pareggio cagliaritano segnato al 91′ da Farias che pochi giorni dopo sarebbe venuto ad Empoli. Per gli azzurri, dopo il vantaggio di Pavoletti, segnarono Di Lorenzo e Zajc. L’ultimo incrocio, in serie A due anni fa, ha visto la vittoria azzurra per 2-0 grazie ai gol di Di Francesco e Stulac.

Vediamo tutti i precedenti in terra sarda in ordine cronologico:

1950/51 Serie C 1-0

1951/52 Serie C 0-1

1961/62 Serie C 4-1

1983/84 Serie B 1-1

1984/85 Serie B 1-0

1985/86 Serie B 2-0

1998/99 Serie A 5-1

2000/01 Serie B 2-3

2001/02 Serie B 1-3

2005/06 Serie A 4-1

2006/07 Serie A 0-0

2007/08 Serie A 2-0

2014/15 Serie A 1-1

2016/17 Serie A 3-2

2018/19 Serie A 2-2

2021/22 Serie A 0-2