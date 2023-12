Bagno di folla ieri mattina ad Assemini per l’allenamento del Cagliari in vista della sfida con gli azzurri. La società rossoblù, come raccontatoci dai colleghi sardi, ha deciso di aprire le porte alla seduta di lavoro di mister Ranieri, la risposta del pubblico è stata immediata con le tribune gremite fin dall’apertura dei cancelli. Anche a Cagliari si respira un clima da finale di coppa. I rossoblù, oltre allo squalificato Makoumbou, dovranno fare a meno degli indisponibili Rog e Capradossi. Si tenta invece di recuperare Shoumorodov. Al posto del calciatore squalificato, in mezzo al campo, dovrebbe posizionarsi Sulemana. Non sembrano ad oggi esserci particolari dubbi di formazione, con un modulo che sarà speculare a quello azzurro: 4-3-1-2.

Dietro alle punte, che saranno Luvumbo e Pavoletti si andrà a mettere Viola. Scontato Scuffet trai pali, in difesa dovrebbero agire Nandez, Goldaniga, Dossenna (quest’ultimo a parte per un affaticamento ma non dovrebbero esserci problemi) e Augello. In mezzo le mezzali saranno Sulemana e Jankto, in cabina di regia andrà senza dubbio il solito Prati. Il tecnico Ranieri parlerà alla stampa quest’oggi e da li si potranno capire meglio alcune eventuali scelte.