Azzurri in campo quest’oggi per una nuova seduta di allenamento in vista della delicatissima sfida che si giocherà sabato. A Cagliari non si scriverà certamente la storia di questo campionato, nel bene e nel male, ma di certo la gara contro la squadra di Ranieri è di quelle che possono raccontare molto. Si è lavorato molto dal punto di vista tattico, la squadra sta tornando al 4-3-1-2 e principalmente è questo il modulo su cui si punta. Grande attenzione alla fase di non possesso, e lavoro particolare sulle palle inattive.

Ottime notizie arrivano dall’infermeria, infatti Ciccio Caputo è a disposizione e dovrebbe partire dal primo minuto nella prossima sfida. Al suo fianco si dovrebbe muovere Cambiaghi con Baldanzi che, già dal primo minuto, dovrebbe tornare nella sua posizione prediletta.

In mezzo ci sono varie possibilità, ad oggi il centrocampo che potenzialmente potrebbe essere titolare è quello con Fazzini, Ranocchia e Maleh. In difesa si dovrebbero rivedere Ismajli e Cacace, mentre Bereszynski è ancora out.