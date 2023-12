E’ ancora presto per poter tracciare una linea precisa per quel che sarà il mercato invernale dell’Empoli, anche se già abbiamo detto che la priorità sarà quella di cercare una mezzala destra affidabile per il ritorno al 4-3-1-2. Ed un’altra cosa che possiamo dire, senza troppi indugi, è che se ci saranno degli innesti, gioco forza ci saranno delle partenze. Come minimo, in questo equilibrio, il rapporto sarà di uno ad uno. Guardando alle possibili uscite, per quanto non arrivi nessuna volontà diretta di cedere il giocatore, c’è però da registrare un interesse che arriva in direzione di Razvan Marin, e questa attenzione è del Venezia.

I lagunari sono attualmente al secondo posto della serie B, e dichiaratamente in lotta per il ritorno nella massima categoria. Va da se che a gennaio diversi club di alta fascia (parliamo di cadetteria) cercheranno di rafforzarsi, e per questo anche l’ambizioso Venezia è in fase di studio. Marin è giocatore che il laguna piace e che potrebbe andare ad aumentare lo spessore qualitativo degli arancioneroverdi. Stando al modulo con cui il Venezia gioca, potrebbe essere impiegabile in più posizioni del centrocampo. E’ chiaro che il romeno, essendo ormai impiegato unicamente da mezzala destra, potrebbe essere uno dei potenziali partenti se a Monteboro si troverà quella pedina – o anche due – da mettere in quella posizione. Come già detto per altre situazioni, siamo per adesso nel campo delle chiacchiere, capiremo tutto il disegno in maniera più precisa, tra qualche giorno.