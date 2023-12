Queste le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in presentazione della sfida che si giocherà sabato con gli azzurri:

Aggiornamenti sull’infermeria?

“A parte i soliti infortunati sono tutti a disposizione”.

Che gara sarà quella di sabato?

“Importante per entrambe le squadre. L’Empoli è molto ben organizzata, ti viene a prendere alta e non ti fa ragionare ed è la squadra che ha commesso più falli. Ma noi saremo in casa ed i tifosi ci soffieranno dietro. Sarà una gara veloce e di ripartenze. Voglio vincere, possibilmente senza prendere goal “.

Cosa non bisogna ripetere dopo Verona?

“A parte l’espulsione la squadra ha giocato bene. Purtroppo essere in dieci ha condizionato pesantemente il risultato. Avremo dovuto fare goal nel primo tempo, se non segni è chiaro che poi il rischio di prenderlo aumenta”.

A quanti punti spera di essere a fine girone di andata?

“Spero di vincere contro Empoli e Lecce. Ma ora ci concentriamo su questa. In casa viaggiamo meglio, ma spero di invertire il trend fuori casa”.

Come si prepara questo trend che prevede anche la Coppa Italia?

“Facciamo un lavoro, se cos’ si può chiamare, bellissimo, ergo è un impegno che prendiamo ogni giorno seriamente. Ogni partita per noi è qualcosa da preparare bene, sempre”.

Come sta Nandez?

“Bene. Nonostante gli errori sotto porta di Verona, ma non è un goleador. E’ un professionista esemplare ed è concentrato sulla salvezza del Cagliari. Prati? E’ giovane, e sta facendo bene”.

Andreazzoli?

“Non siamo amici, ma lo stimo tantissimo. Sa far giocare bene le sue squadre”.

Ieri ha parlato tanto con Jankto. Come sta il ragazzo?

“Parlo con i ragazzi tutti i giorni, e tutti sono concentrati. Si allena bene e spinge come tutti gli altri. Luvumbo? Andrà in Coppa d’Africa e spero non si infortuni”.