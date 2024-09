Guardando alla classifica stilata da Calcio e Finanza, attualmente il primato per la media spettatori se lo aggiudica l’Inter, che dopo le prime gare casalinghe ha una media di 71.333 spettatori a gara. Anche quest’anno i nerazzurri sono tallonati dal Milan, che sta viaggiando a una media di 71.033 spettatori. Il podio si chiude con la Roma, che nella sua unica gara casalinga ha avuto 67mila spettatori. In top 5 anche il Napoli e la Lazio, che chiudono il loro campionato rispettivamente con 48mila e 43mila spettatori medi. Anche in virtù del “sold out” con la Juve, l’Empoli non è fanalino di coda ma si attesa al terzultimo posto dopo le due gare casalinghe.

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A. Da questo punto di vista è la Roma a primeggiare e l’Empoli perde una posizione.