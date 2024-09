Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino di Torino per Torino-Empoli, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 in programma martedì 24 settembre alle ore 21.00.

I tagliandi sono disponibili al prezzo di 10 euro su www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket autorizzati; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente lunedì 23 settembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Torino se sprovvisti di tagliando. Il settore ospiti ha una capienza è di 1489 posti; l’ingresso del settore del parcheggio dedicato (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è sito in Via Filadelfia con ingresso dal Piazzale San Gabriele di Gorizia.

Empoli Fc