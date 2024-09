I PIU

– La solidità difensiva dimostrata

– La scioltezza con cui gioca la squadra I MENO

– La carica agonistica di Nicola e del Cagliari

– Il rischio di sentirsi bravi

La solidità difensiva dimostrata in questo primo scorcio di campionato è uno degli aspetti più positivi dell’Empoli di D’Aversa. Il trio arretrato ha dimostrato grande compattezza e a loro ci aggiungiamo pure Vasquez che sta ben figurando. Ma l’Empoli non è solo fase difensiva: gioca sciolto, tranquillo ma allo stesso tempo è aggressivo e pimpante. Caratteristiche che hanno messo in difficoltà tutte le squadre che hanno incrociato il cammino degli azzurri.

Sicuramente il Cagliari ha molti margini di miglioramento e non ha ancora fatto vedere di che pasta è fatto. Sappiamo bene che mister Nicola sa trasmettere grande carica agonistica ai suoi giocatori ed è questo forse l’aspetto che dovremo temere di più. Le prime prove degli azzurri hanno creato entusiasmo, l’importante è rimanere coi piedi per terra e non sentirsi bravi. Il rischio ci potrebbe essere ma deve essere ricacciato.