La squadra prosegue il lavoro verso la trasferta di Cagliari, gara che si giocherà venerdi nel tardo pomeriggio. Quella che si disputerà in Sardegna sarà una partita da considerare come il primo vero scontro diretto della stagione. L’Empoli ha fatto benissimo fin qui, e se non fosse per l’exploit dell’Udinese, potremmo essere la vera sorpresa del campionato. Va da se che a Cagliari però, come ripete a tutti mister D’Aversa, la guardia dovrà essere ancora più alta. Ed a Cagliari si va con una infermeria che rischia di non svuotarsi. Detto ieri di Sazonov, che andrà incontro ad un lungo periodo di stop, non sembrano rientrare le situazioni di Fazzini, De Sciglio e Solbakken. Soprattutto il fantasista ex Primavera sembra essere definitivamente orientato al derby, mentre il norvegese potrebbe farcela.

Si lavora quindi più su un 3-5-2 che su un 3-4-2-1, e la formazione che D’Aversa manderà in campo contro Nicola potrebbe essere anche un “copia ed incolla” di quella vista con la Juve. Potrebbe esserci però un’opportunità per Pellegri dal primo minuto con uno tra Colombo ed Esposito a subentrare. Occhi puntati su Anjorin che, seppur giocando poco, ha fatto intravedere lampi di classe. Il suo primo palcoscenico potrebbe essere in Coppa a Torino. Difficile però che l’inglese possa partire dal primo minuto. Al momento non si intravedono particolari ballottaggi che possano andare a mettere in discussione le altre posizioni in campo. Come già detto, quella di venerdi sarà la prima vera panchina per D’Aversa che, finalmente, ha scontato la sua squalifica. Oggi ultimo allenamento a porte aperte.