Si è giocata la 4a giornata di Serie A che si è aperta sabato pomeriggio con il pareggio tra Como e Bologna. Nel giorno del debutto nel proprio stadio la squadra di Fabregas si porta sul 2-0 per poi subire la rimonta rossoblù negli ultimi 20 minuti finali. Pareggio anche al Castellani, un grande Empoli ferma la Juve sullo 0-0 mentre in serata il Milan travolge il Venezia con quattro reti nella prima mezz’ora di gioco. Nelle gare della domenica gol all’ultimo secondo del Genoa con De Winter che riacciuffa il pari con la Roma che si era portata in vantaggio con il primo gol in Italia dell’attaccante Dovbyk mentre a Bergamo vince l’Atalanta in rimonta con la Fiorentina segnando due gol in un minuto a fine primo tempo. Pari senza gol tra Torino e Lecce con i salentini che hanno dominato a lungo sfiorando la rete in più occasioni. Terza vittoria consecutiva del Napoli di Conte che rifila un netto 4-0 al Cagliari mentre l’Inter viene fermata dal pari a Monza. La squadra di Nesta passa in vantaggio con Mota e viene ripresa nei minuti finali da una rete di Dumfries. Nelle gare del lunedì rimonta incredibile dell’Udinese a Parma; sotto di due reti vince 3-2 e vola in solitaria in testa alla classifica. Chiude il turno Lazio-Verona con la vittoria della squadra di Baroni 2-1

Questi i risultati e la classifica:

COMO-BOLOGNA 2-2

EMPOLI-JUVENTUS 0-0

MILAN-VENEZIA 4-0

GENOA-ROMA 1-1

ATALANTA-FIORENTINA 3-2

TORINO-LECCE 0-0

CAGLIARI-NAPOLI 0-4

MONZA-INTER 1-1

PARMA-UDINESE 2-3

LAZIO-VERONA 2-1