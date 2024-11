Nella settimana della pausa del campionato per gli impegni delle varie Nazionali, andiamo a fare un punto della situazione su questa prima parte di stagione.

Per quanto riguarda l’alta classifica si sta verificando una situazione mai vista negli ultimi anni: sei squadre racchiuse in due punti (Napoli 26, Atalanta 25, Fiorentina 25, Inter 25, Lazio 25 e Juve 24). Più staccato il Milan a 18 ma che dovrà recuperare la partita con il Bologna. Per ritrovare così tante squadre racchiuse in pochi punti bisogna tornare indietro di quarant’anni, nella stagione 1983/84. Un equilibrio incredibile con alcune squadre che stanno andando oltre ogni più rosea previsione; è il caso di Fiorentine e Lazio con la squadra viola che dopo un inizio stentato ha messo in fila sette vittorie e un pareggio mentre la squadra di Baroni sta dimostrando un gioco e una personalità che le hanno permesso di ottenere ben nove vittorie nelle ultime dieci partite tra campionato e coppa. Tra le grandi manca la Roma, ferma a 13 punti e già con due esoneri di allenatore. Adesso spetterà a Claudio Ranieri risollevare i giallorossi.

Per quanto riguarda la zona salvezza anche qui è una vera bagarre con otto squadre divise in soli quattro punti (Parma 12, Verona 12, Como 10, Cagliari 10, Genoa 10, Lecce 9, Monza 8, Venezia 8). Insomma basta un passo falso per ritrovarsi in fondo alla classifica, viceversa con due risultati positivi il Genoa, dall’ultimo posto, si è portato momentaneamente fuori dalle ultime tre). Chi sta sorprendendo in negativo è il Monza che rispetto alla passata stagione ha ben nove punti in meno mentre la squadra che sembra maggiormente più attrezzata è il Parma di Fabio Pecchia. Gli emiliani possono contare su un gruppo solido proveniente in larga parte dalla grande stagione in B e con diversi giovani talenti pronti per il grande calcio. Vedremo anche l’effetto del cambio di allenatore a Lecce con l’esonero di Gotti e l’arrivo di Marco Giampaolo. L’Empoli sta avendo un ottimo rendimento e si trova esattamente a metà classifica con 15 punti ma l’obiettivo è ovviamente la salvezza da giocarsela con le squadre scritte sopra.

La Serie A riprenderà il 23/11 con gli anticipi della 13° giornata. Ecco il programma completo:

VERONA-INTER SABATO 23/11 ORE 15:00

MILAN-JUVENTUS SABATO 23/11 ORE 18:00

PARMA-ATALANTA SABATO 23/11 ORE 20:45

GENOA-CAGLIARI DOMENICA 24/11 ORE 12:30

COMO-FIORENTINA DOMENICA 24/11 ORE 15:00

TORINO-MONZA DOMENICA 24/11 ORE 15:00

NAPOLI-ROMA DOMENICA 24/11 ORE 18:00

LAZIO-BOLOGNA DOMENICA 24/11 ORE 20:45

EMPOLI-UDINESE LUNEDI’ 25/11 ORE 18:30

VENEZIA-LECCE LUNEDI’ 25/11 ORE 20:45